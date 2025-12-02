Putin amenaza con cortar acceso de Ucrania al mar tras ataques a petroleros

LA NACION

MOSCÚ, 2 dic (Reuters) - El presidente Vladimir Putin amenazó el martes con cortar el acceso de Ucrania al mar en respuesta a los ataques con drones a petroleros de la "flota en la sombra" rusa en el mar Negro.

"La solución más radical es cortar a Ucrania el acceso al mar, entonces la piratería será imposible en principio", dijo Putin en declaraciones televisadas. Agregó que Rusia intensificaría los ataques a instalaciones y buques ucranianos, y que tomaría medidas contra los petroleros de los países que ayudan a Ucrania. Un funcionario de seguridad ucraniano dijo el sábado que aviones no tripulados de la marina ucraniana atacaron dos petroleros sancionados en el mar Negro cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar crudo destinado a mercados extranjeros. El martes, un petrolero de bandera rusa cargado de aceite de girasol denunció un ataque con drones frente a la costa turca, pero sus 13 tripulantes resultaron ilesos, informaron la autoridad marítima turca y la agencia marítima Tribeca. Ucrania dijo que no tenía nada que ver con ese incidente. Ucrania también ha atacado con misiles y aviones no tripulados el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, lo que ha interrumpido el transporte de petróleo.

Putin no dio más detalles sobre su amenaza de cortar el acceso marítimo de Ucrania. Rusia ha conquistado franjas del sur y el este de Ucrania en la guerra que comenzó en febrero de 2022, pero Kiev sigue controlando firmemente los principales puertos, incluido el de Odesa.

(Reporte de Vladimir Soldatkin; escrito por Marina Bobrova y Mark Trevelyan)

