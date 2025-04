Putin anuncia cese al fuego en Ucrania con motivo de Pascua

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin anunció un cese al fuego temporal por la Pascua en Ucrania, citando razones humanitarias, informó el sábado el Kremlin.

El cese del fuego durará desde las 6 p.m. hora de Moscú (1500 GMT) del sábado hasta la medianoche (2100 GMT) después del Domingo de Pascua, de acuerdo con el Kremlin.

"Guiados por consideraciones humanitarias, hoy desde las 18:00 hasta las 00:00 de domingo a lunes, la parte rusa declara una tregua de Pascua. Ordeno que todas las acciones militares se detengan durante este periodo", dijo Putin en una reunión con el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, según el Servicio de Prensa del Kremlin.

"Suponemos que la parte ucraniana seguirá nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, nuestros soldados deben estar preparados para repeler posibles violaciones de la tregua y provocaciones del enemigo, cualquiera de sus acciones agresivas", señaló Putin.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy calificó el cese al fuego como “otro intento de Putin de jugar con vidas humanas”. Escribió en X que “están sonando las alertas antiaéreas en toda Ucrania” y que “los drones Shahed en nuestros cielos revelan la actitud verdadera de Putin hacia la Pascua y hacia las vidas humanas”.

El anuncio se hizo el mismo día en que el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas han expulsado a las ucranianas de uno de sus últimos bastiones en la región rusa de Kursk. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, sus tropas se hicieron con el control de Oleshnya, en la frontera con Ucrania.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato la información.

Según la agencia estatal noticiosa TASS, Rusia sigue luchando para sacar a las fuerzas ucranianas de la aldea de Gornal, a unos 11 kilómetros (7 millas) al sur de Oleshnya.

"El ejército ruso aún no ha expulsado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Gornal... para liberar por completo la región de Kursk. Se están llevando a cabo intensos combates en el asentamiento", informó la agencia, que mencionó los reportes de las agencias de seguridad rusas.

Soldados rusos y norcoreanos han privado prácticamente a Kiev de una baza clave de negociación al recuperar el control de la mayor parte de la región, donde las tropas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa el año pasado.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 87 drones explosivos y señuelos en su última oleada de ataques en la madrugada del sábado. Treinta y tres de los drones fueron interceptados y otros 36 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas, agregó.

Los ataques rusos provocaron daños en granjas en la región de Odesa e incendios en Sumy durante la noche, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el sábado. Los incendios estaban controlados y no se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron dos drones ucranianos durante la madrugada del sábado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.