Putin anuncia prueba final exitosa de un misil de crucero con propulsión nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el domingo una prueba final exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y elogió esta arma "única" con un alcance de hasta 14.000 km.

"Las pruebas decisivas concluyeron", declaró Putin en un video difundido por el Kremlin durante una reunión con altos mandos militares.

El mandatario ruso, que mantiene una ofensiva en la vecina Ucrania, ordenó comenzar la preparación de "infraestructuras para poner en servicio este armamento en las fuerzas armadas" rusas.

Putin calificó el misil como una "creación única que nadie más en el mundo posee", y añadió que el Burevestnik tiene un "alcance ilimitado".

Durante el último ensayo, realizado el 21 de octubre, el misil permaneció en el aire "alrededor de 15 horas" y recorrió 14.000 km, según el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, quien añadió que esa distancia "no es un límite" para esta arma.

"Las características técnicas del Burevestnik permiten utilizarlo con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos situados a cualquier distancia", afirmó.

Putin había anunciado en 2018 que el ejército ruso estaba desarrollando estos misiles, que según él pueden evadir prácticamente todos los sistemas de interceptación existentes.

