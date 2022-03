Putin asegura que no hay ni habrá reclutas o reservistas en territorio ucraniano

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que no hay reclutas ni reservistas en territorio ucraniano y ha descartado convocar a estas categorías, ya que los militares movilizados son "profesionales" con experiencia.

"Me gustaría enfatizar que los reclutas no participan ni participarán en las hostilidades, y no habrá llamadas adicionales de reservistas de la reserva", ha asegurado el mandatario ruso en un comunicado emitido por el Kremlin en el Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, ha asegurado que "las tareas asignadas" en la "operación militar especial" son resueltas "solo por militares profesionales". "Confío en que garantizarán de manera confiable la seguridad y la paz para el pueblo de Rusia", ha agregado.

"Solo militares profesionales participan en esta operación: oficiales y voluntarios. No hay un solo recluta allí, y no planeamos (involucrar a los reclutas), y no lo haremos", reiteró Putin el pasado 5 de marzo, tal y como recogió TASS.