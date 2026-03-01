Putin califica el asesinato de Jamenei de "cínico"
MOSCÚ, 1 mar (Reuters) -
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el domingo que el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y de miembros de su familia fue un asesinato "cínico" que violó todas las normas de la moralidad humana y el derecho internacional.
"Por favor, acepte mis más sinceras condolencias por el asesinato del líder supremo de la República Islámica de Irán, Seyed Ali Jamenei, y de miembros de su familia, cometido en una violación cínica de todas las normas de la moralidad humana y el derecho internacional", dijo Putin en una nota dirigida a
