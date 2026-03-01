Putin califica el asesinato de Jamenei de "cínico"

MOSCÚ, 1 mar (Reuters) -

El presidente ruso, ‌Vladimir ‌Putin, ⁠dijo el domingo que el asesinato ​del ⁠líder supremo ⁠iraní, el ayatolá ​Alí Jamenei, y ‌de miembros de su ​familia fue ​un asesinato "cínico" que violó todas las normas de la moralidad humana y el ​derecho internacional.

"Por favor, ⁠acepte mis más sinceras ‌condolencias por el asesinato del líder supremo de la República Islámica de Irán, Seyed Ali Jamenei, y ‌de miembros de su familia, ⁠cometido en ‌una violación cínica de ⁠todas las ⁠normas de la moralidad humana y el derecho internacional", dijo Putin en ‌una ​nota dirigida a

(Reporte de Vladimir Soldatkin; edición en español de ‌Javier López de Lérida)