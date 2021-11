Putin califica los ejercicios de la OTAN en el mar Negro como un "serio desafío" para Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha calificado de "serio desafío para Rusia" los ejercicios militares de la OTAN en el mar Negro y, concretamente, el uso de "aviación estratégica con armas de combate".

"Ahora Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están llevando a cabo ejercicios no planificados en el mar Negro en los que se utiliza la aviación, incluida la aviación estratégica", ha explicado Putin en un programa en la cadena Rossiya 24, en la que descartó medidas parecidas.

"No me parece apropiado", ha explicado Putin, quien ha decidido rechazar la petición de ejercicios similares formulada por el Ministerio de Defensa para no agravar la tensión en la región, informa la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

A finales de octubre pasado, EEUU envió tres buques de guerra al mar Negro con el argumento de efectuar maniobras con otros países de la OTAN. Está previsto que, además de la Marina estadounidense, en el entrenamiento participen la aviación táctica, estratégica y de patrullaje, así como contingentes militares de Bulgaria, Georgia, Rumanía, Turquía y Ucrania.

Rusia ha denunciado en los √ļltimos d√≠as un dr√°stico aumento de vuelos de reconocimiento de la Alianza Atl√°ntica en el mar Negro, lo que llev√≥ a la puesta en alerta de sus sistemas de defensa para evitar violaciones de sus aguas territoriales.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado este mismo viernes la Fuerza Aeroespacial ha detectado seis aviones de reconocimiento de la OTAN en la regi√≥n durante las √ļltimas horas.

"La jornada pasada las unidades antiaéreas de la Fuerza Aeroespacial rusa detectaron y siguieron seis aviones de reconocimiento de la OTAN en la región del mar Negro", ha dicho, entre ellos cinco aviones estadounidenses que despegaron de Sicilia, Creta y Chipre y un avión espía francés que despegó de una base en Rumanía.