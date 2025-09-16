Putin cifra en 100.000 los militares rusos implicados en las maniobras con Bielorrusia

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado que unos 100.000 militares rusos participan en las maniobras militares conjuntas con Bielorrusia iniciadas la semana pasada y que, según Moscú y Minsk, tienen un fin puramente defensivo. Así lo ha vuelto a asegurar este martes el propio Putin, que ha identificado como objetivo de los ejercicios "practicar todas las medidas necesarias para proteger la soberanía y la integridad territorial en caso de agresión", informa la agencia TASS.

Putin, que ha observado el desarrollo de las maniobras desde la región rusa de Nizhni Nóvgorod, ha asegurado que Rusia ha movilizado 41 áreas de entrenamiento, con un total de 100.000 efectivos y unos 10.000 equipos de diversos tipos, incluyendo más de 330 aeronaves y unas 250 embarcaciones.

"Los planes de ejercicios se basan en la experiencia ganada durante la operación militar especial", ha dicho Putin, que ha utilizado el eufemismo con el que los dirigentes rusos se refieren a la invasión lanzada sobre Ucrania en febrero de 2022.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas bielorrusas, Pavel Muraveiko, ha anunciado que en el marco de estas maniobras Zapad 2025 Rusia y Bielorrusia han ensañado el despliegue del misil Oreshnik, de medio alcance.

Muraveiko ha resaltado que este ha sido "uno de los acontecimientos más significativos" de las maniobras, junto al despliegue de armamento nuclear táctico, según la agencia oficial BelTA. Rusia envió este tipo de armas a Bielorrusia a mediados de 2023.