Putin cifra en más de 700.000 los militares rusos en primera línea del frente en Ucrania

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que más de 700.000 militares rusos están actualmente combatiendo en primera línea del frente con Ucrania, en el marco de la invasión que inició el 24 de febrero de 2022.

"Miren, hay más de 700.000 personas en primera línea", ha señalado el presidente ruso durante una reunión con líderes parlamentarios en Moscú para tratar el establecimiento de cuotas para veteranos en órganos gubernamentales, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

El jefe de Estado ruso ha señalado que no todos los veteranos se consideran funcionarios público.

"Entre estas personas, necesitamos seleccionar a quienes estén dispuestos a este tipo de actividad", ha agregado.