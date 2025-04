putin declara un alto el fuego unilateral en ucrania en pascua

(Actualiza con detalles)

Por Lucy Papachristou

19 abr (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció sorpresivamente un alto el fuego de un día en Ucrania con motivo de la Pascua el sábado, pero Kiev afirmó que las fuerzas rusas continuaron con el fuego de artillería y, en su lugar, exigieron un alto el fuego prolongado y definitivo de las hostilidades.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia había rechazado precisamente esa propuesta, negociada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, y que no se podía confiar en ella.

La decisión unilateral de Putin, de extenderla por más de 30 horas, se produjo tras el anuncio de Washington de que podría abandonar las conversaciones de paz en cuestión de días a menos que Moscú y Kiev demostraran su seriedad en la negociación.

Putin ordenó el cese de los combates a partir de las 18:00 hora de Moscú (1500 GMT) del sábado hasta la medianoche del domingo.

"Basándose en consideraciones humanitarias (...) la parte rusa anuncia una tregua de Pascua. Ordeno el cese de todas las actividades militares durante este periodo", dijo Putin a su jefe militar, Valery Gerasimov, en una reunión en el Kremlin.

"Suponemos que Ucrania seguirá nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, nuestras tropas deben estar preparadas para repeler posibles violaciones de la tregua y provocaciones del enemigo, cualquier acción agresiva", añadió Putin.

Poco después del anuncio, alrededor de una hora antes de su entrada en vigor, sonaron las sirenas antiaéreas en Kiev. Unas cuatro horas después de la fecha límite del alto el fuego, se emitió otra alerta brevemente en Kiev y la región circundante.

Zelenski desestimó la propuesta como "un nuevo intento de Putin de jugar con vidas humanas". 45 minutos antes del inicio previsto de la tregua, aviones ucranianos repelían los ataques aéreos rusos, según declaró Zelenski en una publicación en X.

En una publicación posterior en la red social X, Zelenski citó al alto mando ucraniano afirmando que las operaciones de asalto rusas "continúan en varios sectores del frente y que el fuego de artillería ruso no ha disminuido".

"Por lo tanto, no hay que confiar en las palabras de Moscú".

Recordó que Rusia rechazó el mes pasado el alto el fuego total de 30 días propuesto por Estados Unidos y afirmó que si Moscú aceptaba "participar verdaderamente en un formato de silencio total e incondicional, Ucrania actuaría en consecuencia, imitando las acciones de Rusia".

"Si un alto el fuego total se consolida, Ucrania propone extenderlo más allá del 20 de abril, día de Pascua", escribió Zelenski.

POCA FE

Los residentes de Kiev expresaron poca fe en el alto el fuego, afirmando que medidas similares de Putin en el pasado habían tenido poco efecto.

"Este hombre no es capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo. No sabe cómo hacerlo", dijo Tetiana Solovei, de 65 años. "Esta noche, en Ucrania, y especialmente en Kiev, esperamos misiles. No habrá alto el fuego".

Andriy Kovalenko, director del Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación, afirmó que las fuerzas rusas continuaron disparando contra posiciones ucranianas después de que se suponía que la tregua entrara en vigor.

El gobernador de la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, afirmó que los ataques aéreos rusos comenzaron poco antes del inicio de la tregua y continuaron después. Publicó una foto de un edificio dañado.

"Desafortunadamente, no vemos ningún tipo de calma aquí. Los bombardeos continúan y nuestros civiles están bajo fuego", escribió en Telegram.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la situación en el frente.

Los blogueros ucranianos que cubren la guerra afirmaron que los disparos continuaron a lo largo de toda la línea de contacto. Sin embargo, la emisora ​​pública Suspilne citó a militares del frente oriental afirmando que el número de ataques rusos había disminuido.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas habían recibido instrucciones sobre el alto el fuego y que lo cumplirían, siempre que Ucrania lo respetara mutuamente. (Reporte de Lucy Papachristou en Londres, Olena Harmash y Margaryta Chornokondrtenko en Kiev y Ron Popeski; Editado en Español por Manuel Farías)