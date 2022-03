Putin defiende la invasión total de Ucrania más allá del Donbás como "absolutamente correcta"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este sábado como "absolutamente correcta" su decisión de invadir completamente Ucrania más allá de las zonas afines de la región del Donbás, en el este del país.

El mandatario ha asegurado además que, a estas alturas de la incursión "casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa", según declaraciones recogidas por la agencia TASS.

El presidente ruso ha aprovechado para rebatir las acusaciones de que el Ejército ruso está empleando reclutas en la invasión -- que Rusia describe oficialmente como una "operación especial" --.

"Ni un solo recluta participa en la operación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Ucrania", ha zanjado.

Sobre el debate en torno a la posible creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, tal y como lleva días insistiendo a la OTAN el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Putin ha asegurado que cualquier otro país que intente cerrar el espacio aéreo ucraniano será declarado por Moscú como "un participante en las hostilidades".

Por último, Putin ha asegurado que no tiene intención de declarar la "ley marcial" en Rusia porque no ve "motivos para ello". "La ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá", ha indicado.