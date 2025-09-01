Putin defiende ofensiva en Ucrania y culpa a Occidente en cumbre de China

El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió el lunes la ofensiva de su país en Ucrania ante sus aliados internacionales, y culpó a Occidente de provocar el conflicto de tres años y medio que ha dejado decenas de miles de muertos.

"Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente", declaró Putin en la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái que se celebra en la ciudad china de Tianjin.

"La segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN", agregó el gobernante ruso.

