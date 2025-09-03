Putin dice a Ucrania: terminen guerra vía conversaciones o la terminaré por la fuerza

(Cambia redacción con citas de presidente ruso Putin y ministro de Exteriores ucraniano)

Por Andrew Osborn, Gleb Stolyarov y Anton Kolodyazhnyy

MOSCÚ, 3 sep (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones "si prevalece el sentido común", una opción que afirmó prefería, pero que estaba dispuesto a ponerle fin por la fuerza si esa fuera la única solución.

En declaraciones en Pekín al término de una visita que culminó en un acuerdo sobre un nuevo gasoducto a China, Putin afirmó percibir "una luz al final del túnel", dados los sinceros esfuerzos, según él, de Estados Unidos por encontrar una solución a la mayor guerra terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Me parece que si prevalece el sentido común, será posible acordar una solución aceptable para poner fin a este conflicto. Esa es mi suposición", declaró Putin a periodistas.

"Sobre todo porque podemos observar el ánimo de la actual administración estadounidense bajo el presidente (Donald) Trump, y no solo vemos sus declaraciones, sino su sincero deseo de encontrar esta solución... Y creo que hay una cierta luz al final del túnel. Veamos cómo evoluciona la situación", concluyó.

"Si no, tendremos que resolver todas las tareas que tenemos ante nosotros por la fuerza de las armas".

Sin embargo, Putin no mostró ninguna disposición a suavizar sus antiguas exigencias, incluyendo que Kiev abandone cualquier idea de unirse a la OTAN y que ponga fin a lo que Moscú considera discriminación contra los rusohablantes.

Afirmó estar dispuesto a dialogar con Volodímir Zelenski si el presidente ucraniano visitaba Moscú, pero que dicha reunión debía estar bien preparada y arrojar resultados tangibles.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania calificó de "inaceptable" la sugerencia de Moscú como sede de dicha reunión.

MUY DISTANTES

Zelenski ha estado presionando para reunirse con Putin para discutir los términos de un posible acuerdo, pese a que ambas partes mantienen muchas diferencias.

Ha instado a Washington a imponer más sanciones sobre Rusia si Putin no accede.

Trump, que ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz, también ha expresado que los dos líderes se reúnan y ha amenazado con sanciones secundarias sobre Rusia, aunque aún no las ha impuesto.

Putin, cuya economía muestra señales de tensión tras ser golpeada por amplias sanciones occidentales, afirmó que preferiría terminar la guerra diplomáticamente, "por medios pacíficos", de ser posible.

Rusia afirmó haberse anexionado cuatro regiones ucranianas, una afirmación que Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazaron por considerarla un intento de apropiación ilegal de tierras respaldado por una guerra de conquista al estilo colonial. (Reporte de Reuters en Moscú y Pekín; Escrito por Andrew Osborn; Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)