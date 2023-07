Putin dice a un periódico: ofrecí a combatientes de wagner la posibilidad de alistarse en el ejército

13 jul (Reuters) - El presidente Vladimir Putin declaró en una entrevista publicada a última hora del jueves que había ofrecido a los combatientes mercenarios del grupo Wagner la posibilidad de seguir sirviendo en el Ejército regular ruso.

Putin, entrevistado por el diario ruso Kommersant, dijo que había hecho la oferta en una reunión con los combatientes y su fundador, Yevgeny Prigozhin, a finales del mes pasado, cinco días después de que Wagner protagonizara una revuelta frustrada contra la jerarquía militar rusa.

La revuelta terminó con Moscú ofreciendo a Prigozhin y a los combatientes de Wagner la posibilidad de establecerse en la vecina Bielorrusia.

El líder también dijo que correspondía al Parlamento y al Gobierno rusos debatir un marco jurídico para los ejércitos privados.

"Wagner no existe", declaró Putin al periódico. "No existe una ley sobre organizaciones militares privadas. Simplemente no existe".

(Reportaje de Ron Popeski y Nick Starkov, Edición de Rosalba O'Brien)

