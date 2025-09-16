Putin dice que 100.000 militares participan en maniobras militares conjuntas con Bielorrusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó el martes que 100.000 militares participan en las maniobras conjuntas "Zapad" con Bielorrusia, durante una visita sorpresa a los ejercicios que se llevan a cabo cerca de las fronteras de la OTAN.

Minsk había anunciado antes que solo 7000 militares participaban en la etapa bielorrusa de las maniobras, que fueron observadas por representantes del ejército estadounidense.

"Hoy estamos realizando la parte final del ejercicio estratégico Zapad 2025", dijo Putin, vestido de uniforme militar en la zona de entrenamiento de Mulino, en la región de Nijni Nóvgorod, al este de Moscú. "Cien mil militares están participando", agregó.

Las agencias rusas de noticias reportaron, citando al Kremlin, que soldados de India, Irán, Bangladés, Burkina Faso, Congo y Malí también participaron en las maniobras, que anteriormente eran solo un ejercicio conjunto ruso-bielorruso.

Las maniobras "Zapad" mantienen en alerta a los miembros orientales de la OTAN tras el derribo de drones rusos en Polonia la semana pasada, que hizo que Varsovia cerrara la frontera del país con Bielorrusia.

Putin agregó que los ejercicios sirven para ensayar una respuesta a una "potencial agresión contra el Estado de la Unión", en referencia a la alianza entre Rusia y Bielorrusia.

Según el primer ministro polaco, Donald Tusk, las maniobras están diseñadas para simular la ocupación del corredor Suwalki, una área estratégicamente importante en la frontera de Polonia, que es el punto de acceso más corto al exclave báltico ruso de Kaliningrado, desde Bielorrusia.

Varsovia dijo que estacionaría unos 40.000 militares cerca de la frontera con Bielorrusia durante los ejercicios.

Rusia afirmó que durante los ejercicios ensayó el lanzamiento de su misil hipersónico Zirkon desde una fragata en el mar de Barents.

También se planificó el despliegue de armas nucleares, según el ejército bielorruso.

Alrededor de 200.000 militares participaron en las maniobras "Zapad" 2021, meses antes de la invasión rusa a Ucrania.

