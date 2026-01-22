Putin dice que a Rusia no le importa quién posee Groenlandia y la valora en US$1.000 millones

Por Andrew Osborn

MOSCÚ, 22 ene (Reuters) -

El presidente Vladimir Putin dijo el miércoles que la propiedad de Groenlandia no era asunto de Rusia y que Estados Unidos y Dinamarca —cuyo trato histórico a la isla criticó— deberían resolver el asunto entre ellos.

Moscú ha visto con regocijo cómo la campaña del presidente estadounidense Donald Trump para adquirir Groenlandia ha ampliado la división de Washington con Europa, a pesar de que sus movimientos podrían tener para Rusia, que ya tiene una fuerte presencia en el Ártico.

En un discurso en Davos, Trump el miércoles de sus amenazas de imponer aranceles para apoderarse de Groenlandia y descartó el uso de la fuerza. avances hacia un acuerdo para poner fin a una disputa sobre el territorio semiautónomo danés que amenazaba con provocar la ruptura más profunda de las relaciones transatlánticas en décadas. Putin, que abordaba el asunto por primera vez en público, señaló que Rusia no se opondría a la presión de Trump para controlar Groenlandia, cuyo valor especuló que podría acercarse a los 1.000 millones de dólares.

"Lo que ocurra en Groenlandia no nos concierne en absoluto", dijo Putin en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.

"Por cierto, Dinamarca siempre ha tratado a Groenlandia como una colonia y ha sido bastante dura, si no cruel, con ella. Pero eso es harina de otro costal, y a casi nadie le interesa ahora", añadió Putin.

¿UN PRECIO DE MIL MILLONES DE DÓLARES?

El apoyo financiero y militar de Dinamarca a Ucrania ha enfurecido a Rusia, que lucha por hacerse con el control total de cuatro regiones ucranianas que reclamó como propias en 2022.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia la de Trump de que Moscú también tiene ambiciones sobre Groenlandia, pero se ha cuidado de no criticar a Trump —que está intentando negociar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania— y ha insinuado que siente cierta simpatía por su reivindicación.

El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el martes que la gigantesca isla rica en recursos, que ya cuenta con presencia militar estadounidense, no era "una parte natural" de Dinamarca.

Putin recordó que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por US$7,2 millones, y que Dinamarca vendió las Islas Vírgenes a Washington en 1917, sentando precedentes para este tipo de transacciones de tierras.

Utilizando el precio de Alaska —ajustado a la inflación y teniendo en cuenta el mayor tamaño de Groenlandia y los cambios en los precios del oro—, Putin dijo que la compra de Groenlandia a Dinamarca podría costar alrededor de US$1.000 millones, lo que dijo que pensaba que Washington podría permitirse.

"Creo que lo resolverán entre ellos", dijo Putin. (Información de Andrew Osborn; edición de Sharon Singleton; edición de Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)