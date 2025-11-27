Putin dice que el proyecto que discuten EE. UU. y Ucrania puede ser la base de un futuro acuerdo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BISKEK, 27 nov (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que las líneas generales de un proyecto de plan de paz debatido por Estados Unidos y Ucrania podrían convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin al conflicto.
"En general, estamos de acuerdo de que puede ser la base de futuros acuerdos", dijo Putin, que añadió que la variante del plan discutido por Estados Unidos y Ucrania en Ginebra había sido transmitida a Rusia.
Putin dijo que Estados Unidos estaba teniendo en cuenta la posición de Rusia, pero que aún quedaban algunas cosas por discutir.
(Reporte de Vladimir Soldatkin Redacción de Maxim Rodionov Edición en español de Javier López de Lérida)
