El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este martes que existe "bastante" tolerancia en el país con aquellas personas cuya orientación sexual no es la "tradicional", unas afirmaciones que llegan apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo declarara organización extremista al movimiento LGBT.

"Somos bastante tolerantes con las personas de orientación sexual no tradicional. Simplemente no insistimos y no creemos que sea correcto hacerlo", ha dicho el presidente ruso durante su intervención en un foro celebrado este martes.

"Que cada uno viva como quiera. Nadie los limita en nada", ha afirmado Putin, quien acto seguido ha vinculado la homosexualidad con el delito de los abusos sexuales a menores. "En cuanto a los niños, no los toquen", ha dicho.

El fallo del Supremo a finales de noviembre e 2023 fue solo un episodio más de una persecución contra el movimiento LGBT que comenzó a gestarse legalmente allá por 2012, cuando se promulgó una ley contra la 'propaganda gay' bajo el argumento de proteger a los menores.

Varias organizaciones defensoras de las libertades han venido denunciado en los últimos años la persecución del movimiento LGBT en Rusia. En enero de 2024 comenzó el juicio de una fotógrafa por difundir imágenes en las que aparecía la bandera arcoíris, en base a la ley que persigue a organizaciones extremistas.