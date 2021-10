Putin dice que está bien y se somete a pruebas diarias de covid

MOSCÚ, 11 oct (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, al que se le vio toser durante una reunión gubernamental televisada, tranquilizó el lunes a los funcionarios diciendo que estaba bien y que le hacían pruebas de COVID-19 prácticamente todos los días.

"No se preocupen, todo está bien. Me hacen pruebas prácticamente a diario, no sólo de COVID-19 sino de todo tipo de infecciones, así que todo va bien", respondió el líder del Kremlin cuando Valentina Matviyenko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, expresó su preocupación por su salud.

A Putin, que cumplió 69 años la semana pasada, se le vio sentado solo ante su pantalla durante la reunión en línea. Culpó de la tos a la fría temperatura del aire y aprovechó la ocasión para instar a sus colegas a vacunarse.

La cifra diaria de muertos por COVID-19 en Rusia se acerca a su máximo histórico. Putin se vio obligado a aislarse el mes pasado después de que miembros de su entorno dieran positivo para coronavirus, pero el Kremlin dijo entonces que estaba "absolutamente sano".

