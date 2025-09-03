Putin dice que está dispuesto a reunirse con Zelenski si el presidente ucraniano viaja a Moscú

MOSCÚ, 3 sep (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que está dispuesto a mantener conversaciones con Volodímir Zelenski si el líder ucraniano viaja a Moscú, pero afirmó que aún no está claro que esa reunión valga la pena.

Zelenski ha estado presionando para reunirse con Putin para discutir los términos de un posible acuerdo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -que ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz- ha dicho que quiere que los líderes se vean cara a cara.

En un discurso pronunciado en China al término de una visita a ese país, Putin dijo que siempre había estado abierto a reunirse con Zelenski, pero reiteró la postura tantas veces repetida del Kremlin de que un encuentro de ese tipo tiene que estar bien preparado de antemano y conducir a resultados tangibles.

"En cuanto a una reunión con Zelenski, nunca he descartado la posibilidad de que se produzca. Pero, ¿tiene sentido? Vamos a ver", dijo Putin.

El líder ruso sostuvo que, en su opinión, Ucrania necesita cancelar su ley marcial, celebrar elecciones y un referéndum sobre asuntos territoriales si quería avanzar.

Rusia afirmó haberse anexionado cuatro regiones ucranianas en 2022, una afirmación que Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazaron por considerarla un intento de apropiación ilegal de tierras respaldado por una guerra de conquista al estilo colonial. (Reporte de Reuters; Editado en español por Javier Leira)