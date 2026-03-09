Putin dice que ha llegado la crisis energética y que Rusia está dispuesta a colaborar con Europa

MOSCÚ, 9 mar (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el lunes que la guerra con Irán había desencadenado una crisis energética mundial y advirtió de que la producción de petróleo que depende del transporte a través del estrecho de Ormuz podría detenerse por completo en breve.

Sin embargo, Putin volvió a señalar que Rusia está dispuesta a suministrar petróleo y gas a Europa. Rusia es el segundo mayor exportador de crudo del mundo y posee las mayores reservas de gas natural del planeta.

En una reunión televisada con funcionarios del Gobierno y directores de las principales empresas productoras de petróleo y gas de Rusia, Putin dijo que su país está dispuesto a volver a trabajar incluso con clientes europeos si estos desean retomar una cooperación a largo plazo y no politizada.

"Si las empresas y los compradores europeos deciden de repente reorientarse y ofrecernos una cooperación a largo plazo y sostenible, libre de presiones políticas, entonces sí, nunca lo hemos rechazado. Estamos dispuestos a trabajar también con los europeos", dijo Putin.

"Pero necesitamos algunas señales por su parte de que están dispuestos y deseosos de trabajar con nosotros y que garantizarán esta sostenibilidad y estabilidad", agregó.

Putin también dijo que las empresas rusas deberían aprovechar la situación actual en Oriente Medio, aunque señaló que el aumento de los precios probablemente era de carácter temporal.

Los precios del petróleo superaron los US$100 por barril el lunes, alcanzando máximos no vistos desde 2022, ya que el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito de crudo del mundo, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial, ha quedado prácticamente cerrado debido a la guerra con Irán.

(Reporte de Maxim Rodionov; edición en español de Manuel Farías)