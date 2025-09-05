Putin dice que las tropas occidentales en Ucrania serían objetivos legítimos

VLADIVOSTOK, RUSIA, 5 sep (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que cualquier tropa occidental desplegada en Ucrania sería un objetivo legítimo de ataque para Moscú.

Putin hablaba un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que 26 países se habían comprometido a proporcionar garantías de seguridad de posguerra a Ucrania, incluida una fuerza internacional tierra, mar y aire.

Rusia ha argumentado durante mucho tiempo que una de sus razones para ir a la guerra en Ucrania fue evitar que la OTAN admitiera a Kiev como miembro y colocara sus fuerzas en Ucrania.

"Por lo tanto, si algunas tropas aparecen allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partimos del hecho de que serán objetivos legítimos de destrucción", dijo Putin en un foro económico en Vladivostok.

"Y si se alcanzan decisiones que conduzcan a la paz, a la paz a largo plazo, entonces simplemente no veo ningún sentido a su presencia en el territorio de Ucrania, y punto". (Información de Vladimir Soldatkin y Olesya Astakhova; redacción de Mark Trevelyan y Maxim Rodionov; edición de Kevin Liffey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)