Putin dice que los ataques contra la red energética en Ucrania buscan "desmilitarizar" el país

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el jueves que los mortíferos bombardeos contra la red energética ucraniana, que provocaron importantes cortes de electricidad, tienen como objetivo la "desmilitarización" de Ucrania.

"Consideramos que de este modo influimos sobre el complejo militar-industrial de Ucrania", indicó el dirigente durante un encuentro en el Kremlin con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.

Putin afirmó que estos bombardeos responden a los recientes ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas en Rusia, especialmente contra refinerías.

El mandatario aseguró por otra parte que el ejército ruso no golpeó instalaciones eléctricas ucranianas este invierno "por razones humanitarias". "No queríamos privar de electricidad a infraestructuras sociales, hospitales, etc.", declaró Putin.

Durante el invierno boreal de 2022-2023, los bombardeos rusos dejaron a miles de personas a merced del frío y en la oscuridad durante largos periodos.

Este invierno, la red eléctrica ucraniana fue menos golpeada hasta marzo, cuando comenzó una nueva oleada de bombardeos.

El jueves, unos cuarenta misiles y otros tantos drones rusos apuntaron a la red eléctrica ucraniana, llevando al presidente Volodimir Zelenski a pedir a sus aliados occidentales que le proporcionen cuanto antes sistemas de defensa antiaérea.

