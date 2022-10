Putin dice que no son necesarios nuevos ataques masivos contra ucrania

ASTANÁ, 14 oct (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que no es necesario realizar nuevos ataques masivos contra Ucrania y que Rusia no pretende destruir el país.

Putin dijo en una conferencia de prensa al término de una cumbre en Kazajistán que la llamada a filas de los reservistas rusos terminará en dos semanas y que no hay planes para una nueva movilización.

También repitió la posición del Kremlin de que Rusia está dispuesta a mantener conversaciones, aunque dijo que requerirían la mediación internacional si Ucrania estaba dispuesta a participar.

En conjunto, los comentarios de Putin parecían sugerir una ligera suavización de su tono a medida que la guerra se acerca a su octavo mes, tras semanas de avances ucranianos e importantes derrotas rusas.

No obstante, habló después de una semana en la que Rusia lanzó sus mayores ataques con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas desde el inicio de su invasión del 24 de febrero, una acción que Putin ha dicho que era una represalia por un ataque que dañó un puente ruso hacia la Crimea ocupada.

"No nos proponemos destruir Ucrania. No, por supuesto que no", dijo Putin.

Según dijo, "no hay necesidad de ataques masivos" ahora porque la mayoría de los objetivos designados habían sido alcanzados. (Reporte de Reuters; escrito por Mark Trevelyan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters