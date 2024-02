(Esta noticia contiene palabras ofensivas) (Actualiza con declaraciones de Putin y cambia redacción)

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 22 feb (Reuters) - El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que el comentario de Joe Biden de que él era un "loco hijo de puta" demostraba por qué el Kremlin consideraba que para Rusia, Biden es preferible como presidente de Estados Unidos a Donald Trump.

"Estamos dispuestos a trabajar con cualquier presidente. Pero creo que para nosotros, Biden es un presidente preferible para Rusia, y a juzgar por lo que acaba de decir, tengo toda la razón", dijo Putin a la televisión estatal, con una leve sonrisa.

"No es que él vaya a decirme: 'Volodia (diminutivo de Vladimir), gracias, bien hecho, me has ayudado mucho'", dijo Putin. "Me preguntó qué es mejor para nosotros; lo sostuve entonces y sigo pensando que puedo repetirlo: Biden".

El Kremlin había dicho antes que Biden degradó a Estados Unidos por sus palabras sobre Putin en un evento para recaudar fondos en San Francisco.

El presidente ruso dijo a principios de mes que prefería a Biden antes que a Trump como presidente de Estados Unidos porque tenía "más experiencia" y era "predecible".

En el evento, Biden también dijo que siempre existía la amenaza de un conflicto nuclear, aunque la amenaza existencial para la humanidad seguía siendo el clima.

"Es improbable que el uso de tal lenguaje contra el jefe de otro Estado por parte del presidente de Estados Unidos afecte a nuestro presidente, el presidente Putin", había dicho más temprano el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Pero envilece a quienes utilizan ese vocabulario".

Peskov dijo que el comentario era "probablemente algún tipo de intento de parecer un vaquero de Hollywood. Pero sinceramente no creo que sea posible".

"¿Ha utilizado el señor Putin alguna vez una palabra grosera para dirigirse a usted? Eso no ha ocurrido nunca. Por lo tanto, creo que ese vocabulario envilece al mismo Estados Unidos", dijo Peskov.

Más tarde añadió en declaraciones a un periodista de la televisión estatal: "esto es una vergüenza para el propio país, me refiero a Estados Unidos".

La guerra en Ucrania, la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni y las afirmaciones estadounidenses de que Rusia planea colocar un arma nuclear en el espacio han provocado la mayor crisis en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría.

Algunos diplomáticos rusos y estadounidenses afirman que no recuerdan una época en la que las relaciones entre las dos mayores potencias nucleares del mundo fueran peores, incluida la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962.

Biden dijo la semana pasada, después de que funcionarios de prisiones anunciaran la muerte de Navalni en una colonia penal rusa, que era "consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones". Navalni había acusado previamente a Putin de intentar matarlo, acusación que el Kremlin negó.

Biden dijo en un discurso en Varsovia en 2022 que Putin "no puede permanecer en el poder". La Casa Blanca restó importancia al comentario, mientras que los partidarios de la línea dura en Rusia lo consideraron una prueba de que Estados Unidos quería derrocar a Putin.

En 2021, Biden dijo que Putin le parecía un asesino. El mandatario ruso dijo que Biden le telefoneó más tarde para darle una explicación de por qué había utilizado esas palabras.

(Reporte de Guy Faulconbridge; editado por Timothy Heirtage; editado en español por Javier López de Lérida y Mireia Merino)