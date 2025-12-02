Putin dice que Rusia está preparada si es que Europa quiere una guerra

MOSCÚ, 2 dic (Reuters) - El presidente Vladimir Putin dijo el martes que Rusia no quiere una guerra con las potencias europeas, pero destacó que su país está dispuesto a luchar si Europa quiere un conflicto directo con Moscú.

El jefe del Kremlin acusó a las potencias europeas de obstaculizar los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la guerra en Ucrania presentando propuestas que sabían que serían "absolutamente inaceptables" para Moscú, para luego poder acusar a Rusia de no querer la paz.

Putin dijo que las potencias europeas se habían cerrado en las conversaciones de paz sobre Ucrania porque habían cortado los contactos con Rusia.

"Están del lado de la guerra", dijo Putin refiriéndose a las potencias europeas. (Reporte de Vladimir Soldatkin. Escrito por Guy Faulconbridge/Maxim Rodionov. Editado en español por Javier Leira)