Putin dice que Rusia "no aspira" a un regreso de la Unión Soviética

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este viernes que su país "no aspira" a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" denunciados por Kiev y los occidentales.

"La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso", declaró Putin durante un discurso en el Kremlin ante la élite política rusa.

