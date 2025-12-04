Putin dice que Rusia tomará militarmente o no toda la región ucraniana del Dombás

MOSCÚ, 4 dic (Reuters) -

El presidente Vladimir Putin dijo en una entrevista publicada el jueves que Rusia tomaría todo el control de la región ucraniana del Dombás por la fuerza a menos que el ejército ucraniano se retire, algo que Kiev ha rechazado completamente.

Putin envió decenas de miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de combates entre los separatistas apoyados por Rusia y los efectivos ucranianos en el Dombás, formado por las regiones de Donetsk y Luhansk.

"O liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o los soldados ucranianos abandonan estos territorios", dijo Putin a India Today antes de una visita a Nueva Delhi, según un clip mostrado por la televisión estatal rusa.

Ucrania afirma que no quiere regalar a Rusia un territorio propio que Moscú no ha logrado ganar en el campo de batalla y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que Moscú no debe ser recompensado por una guerra que inició.

Rusia controla actualmente el 19,2% de Ucrania, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, toda Luhansk, más del 80% de Donetsk, alrededor del 75% de Jersón y Zaporiyia, y porciones de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk.

Unos 5.000 km² de Donetsk siguen bajo control ucraniano.

En las conversaciones con Estados Unidos sobre las líneas generales de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que quiere el control de todo el Dombás y que Estados Unidos debería reconocer informalmente el control de Moscú.

Rusia dijo en 2022 que las regiones ucranianas de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia formaban ya parte de Rusia tras unos referendos que Occidente y Kiev tacharon de farsa. La mayoría de los países reconocen estas regiones, y Crimea, como parte de Ucrania.

Putin recibió el martes en el Kremlin a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y dijo que Rusia había aceptado algunas propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania y que las conversaciones debían continuar.

La agencia de noticias estatal rusa RIA citó a Putin diciendo que su reunión con Witkoff y Kushner había sido "muy útil" y que se había basado en propuestas que él y el presidente Donald Trump habían discutido en Alaska en agosto.

