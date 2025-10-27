Putin dice que “todo va según lo previsto” con Corea del Norte

MOSCÚ, 27 oct (Reuters) - El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió el lunes a la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, durante unas conversaciones en el Kremlin, que comunique al líder de su país, Kim Jong Un, que todo "va según lo previsto" en las relaciones bilaterales.

Putin y Kim sellaron el año pasado un tratado de asociación estratégica, que incluía un pacto de defensa mutua, y Corea del Norte ha enviado soldados, munición de artillería y misiles a Rusia para apoyar la campaña militar de Moscú en Ucrania.

"Hablamos en detalle en Pekín sobre nuestras relaciones y perspectivas de desarrollo", dijo Putin a Choe, refiriéndose a las conversaciones que el líder ruso mantuvo con Kim durante las celebraciones en la capital china el mes pasado para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia.

"Todo va según lo previsto. Le ruego que le transmita mis mejores deseos", dijo Putin.

Ucrania y Corea del Sur estiman que Corea del Norte desplegó más de 10.000 soldados en la guerra de Ucrania a cambio de ayuda económica y tecnología militar de Rusia. La agencia de inteligencia surcoreana estimó en septiembre que unos 2000 soldados norcoreanos habían muerto en los combates.

Choe también mantuvo conversaciones en Moscú el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre las relaciones bilaterales y la dinámica regional en Asia.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ambos ministros coincidieron en que el aumento de la tensión en la península coreana y en el noreste asiático se debe a las "acciones agresivas de Estados Unidos y sus aliados". (Reporte de Maxim Rodionov; Escrito por Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)