Putin dijo a Trump que Rusia revisará su postura en conversaciones tras ataque a su residencia

MOSCÚ, 29 dic (Reuters) -

El presidente Vladimir Putin dijo el lunes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia revisaría su posición en las negociaciones de paz después de lo que Moscú dijo que fue un ataque ucraniano con drones contra una residencia presidencial rusa, anunció el Kremlin.

Ucrania ha tachado de mentira la acusación de Rusia de que 91 drones atacaron la residencia de Putin en el norte de Rusia, y ha acusado a Moscú —que aún no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones— de intentar socavar las conversaciones de paz.

Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, dijo que Putin y Trump habían hablado el lunes y que Putin había sido informado por Trump y sus principales asesores sobre las negociaciones de Washington con Ucrania.

"Según los estadounidenses, durante estas negociaciones, la parte estadounidense empujó agresivamente la idea de que Kiev dé pasos reales hacia una solución definitiva del conflicto, y no se esconda detrás de las demandas de un alto el fuego temporal", dijo Ushakov a los periodistas en una conferencia telefónica.

Trump se había sorprendido cuando Putin le dijo que Ucrania había atacado una residencia presidencial en Nóvgorod, dijo Ushakov.

"Se revisará la posición de Rusia sobre una serie de acuerdos alcanzados en la etapa anterior y sobre los intercambios emergentes", dijo Ushakov. "Esto se dijo muy claramente".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo antes que la afirmación de un ataque ucraniano contra la residencia de Putin era "una completa invención destinada a justificar más ataques contra Ucrania, incluida Kiev, así como la propia negativa de Rusia a dar los pasos necesarios para poner fin a la guerra".

