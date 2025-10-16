Putin dijo a Trump que suministrar Tomahawks a Ucrania perjudicaría posibilidades de paz y lazos EEUU-Rusia

MOSCÚ, 16 oct (Reuters) - El presidente Vladimir Putin dijo en una llamada telefónica a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que el suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania perjudicaría el proceso de paz y dañaría los lazos entre Washington y Moscú, informó el jueves a la prensa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

El funcionario sostuvo que una nueva cumbre planeada entre los líderes será precedida por una llamada telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en los próximos días.

La llamada Putin-Trump tuvo lugar por iniciativa de Rusia, dijo Ushakov. (Reporte de Anastasia Lyrchikova; Editado en español por Javier Leira)