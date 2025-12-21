Putin, dispuesto a conversar con Macron sobre Ucrania, dice su portavoz

El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a conversar con su par francés, Emmanuel Macron, sobre la guerra en Ucrania, afirmó el portavoz gubernamental ruso, Dmitry Peskov, en una entrevista publicada el domingo.

Putin "expresó su disposición de dialogar con Macron", declaró Peskov a la agencia noticiosa estatal RIA Novosti.

"Por lo tanto, si hay voluntad política mutua, entonces esto solo podrá ser evaluado positivamente", agregó.

Macron declaró previamente que considera que Europa debe volver a contactar a Putin para abordar el fin de la guerra.

"Creo que nos interesa como europeos y ucranianos, encontrar el marco adecuado para volver a esta discusión" en las próximas semanas, manifestó el gobernante francés.

La Unión Europea acordó el pasado viernes prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, sin recurrir a los activos rusos que tienen congelados.