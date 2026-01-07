Putin elogia la "misión sagrada" de las tropas rusas en el servicio ortodoxo de Navidad

7 ene (Reuters) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió a primera hora del miércoles a una misa de Navidad ortodoxa rusa y alabó la "sagrada misión" de sus tropas para defender al país, combinando la ceremonia con un discurso navideño sobre la unidad, la caridad y el apoyo a las fuerzas armadas.

Su aparición se produjo cuando la guerra que Rusia lanzó con su invasión a gran escala de Ucrania se acerca a cumplir cuatro años, con el Kremlin presentando el conflicto como una misión nacional y apoyándose en gran medida en el simbolismo patriótico y religioso.

Los servicios navideños ortodoxos rusos se celebran en torno a la medianoche y congregan a los fieles en liturgias, aunque Putin ha asistido a menudo a ceremonias más pequeñas, incluso en el interior de una catedral del Kremlin.

Las imágenes de vídeo mostraron a Putin con un traje oscuro sin corbata entre militares uniformados, junto a esposas e hijos, mientras los clérigos dirigían el servicio en la iglesia del Portador de la Victoria de San Jorge, cerca de Moscú.

"Los guerreros de Rusia siempre han llevado a cabo, como por mandato del Señor, la misión de defender a la Patria y a su pueblo, de salvar a la Patria y a su pueblo", dijo Putin en la iglesia tras la misa.

"En todos los tiempos en Rusia, así es como el pueblo ha considerado a sus guerreros, como aquellos que, como por mandato del Señor, llevan a cabo esta santa misión".

En una felicitación navideña publicada anteriormente en el sitio web del Kremlin, Putin elogió a la Iglesia ortodoxa rusa y a otras confesiones cristianas por fortalecer la unidad social y salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de Rusia.

Dijo que las organizaciones religiosas se centran en la misericordia y la caridad, atienden a los necesitados y apoyan a los participantes y veteranos de la guerra, que Moscú califica de operación militar especial.

"Una labor tan importante y demandada merece el más sincero reconocimiento", dijo Putin.

Putin ha asistido a los oficios navideños desde el año 2000, a menudo fuera de Moscú, pero desde que comenzó la guerra ha celebrado la festividad más a menudo cerca de la capital, incluso en su residencia estatal de Novo Ogaryovo. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)