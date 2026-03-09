Putin, en conversación con Trump, comparte propuestas para poner fin a la guerra con Irán

MOSCÚ, 9 mar (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo el lunes una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, y le comunicó sus propuestas, destinadas a alcanzar una rápida solución a la guerra con Irán, informó a periodistas el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

Describió toda la discusión como "muy sustancial" y dijo que "probablemente tendría una importancia práctica para el futuro trabajo entre los dos países".

Ushakov dijo que Putin "expresó varias ideas destinadas a poner fin rápidamente al conflicto iraní por la vía política y diplomática, incluidos los contactos que se han mantenido con los líderes de los Estados del Golfo, el presidente de Irán y los líderes de otros países".

Afirmó que Trump "ofreció su valoración de los acontecimientos en la operación estadounidense-israelí. Permítanme decir que se produjo un intercambio de ideas muy sustancial y, sin duda, útil".

Ushakov afirmó que Trump cree que a Estados Unidos le interesa "un rápido fin del conflicto en Ucrania con un alto el fuego y un acuerdo a largo plazo".

Según él, los acontecimientos en Ucrania se caracterizaron por "el avance bastante exitoso de las tropas rusas. Esto, como se ha señalado, es un factor que debería impulsar al régimen de Kiev a emprender finalmente el camino de la negociación para resolver el conflicto".

Ushakov también afirmó que los dos presidentes habían debatido la situación en Venezuela en el contexto de los mercados mundiales del petróleo.

(Reporte de Dmitry Antonov; redacción de Vladimir Soldatkin. Editado en español por Javier López de Lérida y Javier Leira)