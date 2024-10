Putin enfrenta llamados a la paz en la cumbre de los Brics en Rusia

Líderes mundiales pidieron este miércoles la paz en Medio Oriente y Ucrania en la cumbre de los Brics en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin se mostró favorable a las propuestas de mediación para poner fin al conflicto con Kiev.

El líder ruso, que ve en esta cumbre la prueba de que los intentos occidentales de aislarle tras la ofensiva en Ucrania han fracasado, se enfrentó a llamados directos de algunos de sus socios más cercanos para poner fin al conflicto.

La reunión de cerca de veinte líderes mundiales en la ciudad de Kazán es la cumbre diplomática más importante en Rusia desde que Putin ordenó mandar tropas a Ucrania en marzo de 2022, provocando una ola de sanciones occidentales y la condena internacional.

En su intervención en Kazán, el presidente de China, Xi Jinping, pidió que "no haya una escalada de los combates"

"La crisis de Ucrania se prolonga (...) Debemos adherirnos a los tres principios de que no haya desbordamiento del campo de batalla, no haya escalada de los combates y de no añadir leña al fuego", afirmó ante Putin.

Rusia y China firmaron una asociación estratégica "sin límites" días antes de que Moscú mandara sus tropas a Ucrania.

Por su parte, y sin referirse a ningún conflicto específico, el primer ministro indio Narendra Modi también hizo un llamado a la paz. "Apoyamos el diálogo y la diplomacia, no la guerra", aseguró.

El grupo de los Brics se creó en 2009 con cuatro miembros (Brasil, China, India y Rusia) y en 2010 se unió Sudáfrica. En 2024 otros cuatro países se sumaron al bloque (Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos).

- Ofertas de mediación -

Sobre la escalada en Oriente Medio, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a los miembros del grupo a ayudar a "poner fin a la guerra" en Gaza y Líbano.

"Hago un llamado a todos los miembros del influyente grupo Brics para que utilicen todas sus capacidades colectivas e individuales para poner fin a la guerra en Gaza y Líbano", dijo Pezeshkian en su intervención.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también pidió que se evite la escalada tanto en Oriente Medio como en Ucrania.

"Evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz (...) es crucial en el conflicto entre Ucrania y Rusia", pidió Lula desde Brasilia por videoconferencia, al llamar a "trabajar juntos" para poner fin también a la guerra entre Israel, Hamás y Hezbolá.

Según el portavoz del presidente ruso, Putin acogió positivamente, en conversaciones privadas con varios líderes, las propuestas de mediación en Ucrania, aunque les dijo que sus fuerzas están avanzando en el frente.

Muchos países "expresaron su deseo de contribuir más activamente" a resolver el conflicto, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por medios estatales.

Putin también ha aprovechado las reuniones para transmitir a sus interlocutores "la dinámica muy positiva en el frente para las fuerzas armadas rusas", dijo Peskov.

En los últimos meses, las tropas rusas han estado avanzando lentamente en el este de Ucrania aunque ninguna de las partes ha podido lograr un avance decisivo y el conflicto parece estar bloqueado en una fase de desgaste.

Tanto Xi como Modi han promovido iniciativas de paz para Ucrania, aunque sin avances por el momento.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que también participa en la cumbre, aspira igualmente a mediar en el conflicto y se reunirá con Putin este miércoles.

Entre los invitados también está el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que llegó a Rusia el miércoles en su primera visita al país en más de dos años, muy criticada por Ucrania.

Rusia considera los Brics como una alternativa a las organizaciones internacionales lideradas por Occidente como el G7, una posición respaldada por el presidente chino Xi Jinping, aliado clave de Moscú.

"El proceso de formación de un orden mundial multipolar está en marcha, es un proceso dinámico e irreversible", dijo Putin en la inauguración oficial de la cumbre.

También criticó a occidente por golpear a los miembros del grupo, incluida Rusia, con sanciones, y aseguró que podrían desencadenar una crisis global.

