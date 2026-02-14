Putin es "un esclavo de la guerra", afirma Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es "un esclavo de la guerra".

"Nadie en Ucrania se cree que [Putin] vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra. Puede que él se vea a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra", declaró el mandatario ucraniano, quien insistió en que su homólogo ruso no lleva "una vida normal".

Zelenski, que se encuentra en este foro de seguridad desde el viernes, insistió en la importancia del suministro rápido de misiles de defensa antiaérea, para protegerse de unos ataques rusos que según él dañaron todas las centrales eléctricas ucranianas.

"La mayoría de ataques van dirigidos contra nuestras centrales eléctricas y otras infraestructuras de gran importancia. No queda una sola central en Ucrania que no haya sido dañada por los ataques rusos", aseveró el mandatario.

Dichos bombardeos dejaron a cientos de miles de personas sin calefacción, con temperaturas muy por debajo de cero.

El viernes, Rusia anunció una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto, que pronto entrará en su quinto año.

Los dos países ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no lograron un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev mantienen posiciones alejadas sobre la cuestión territorial. Rusia exige que Ucrania se retire del 17% de territorio que controla en la región oriental de Donetsk, en el Donbás.

Desde Múnich, Zelenski dijo que su país está "listo para un acuerdo que traiga una paz real a Ucrania y a Europa".

Minutos antes, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se abstuvo en un discurso de comentar las negociaciones sobre Ucrania, y se limitó a lamentar que las Naciones Unidas "no solucionó" dicha guerra.

Ucrania rechaza una retirada unilateral de cualquier porción de territorio y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.