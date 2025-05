Putin está jugando con fuego, dice Donald Trump, mientras Rusia avanza en Ucrania

Por Steve Holland, Tom Balmforth y Yuliia Dysa

WASHINGTON/KIEV, 27 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su par ruso, Vladimir Putin, está "jugando con fuego", por negarse a entablar conversaciones para una tregua con Kiev, mientras las fuerzas rusas avanzaban en el noreste de Ucrania.

Los recientes comentarios de Trump se conocen después de algunos de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde que comenzó la guerra a gran escala de Rusia a principios de 2022.

"Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya le habrían sucedido a Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego!", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

El presidente estadounidense, que se enorgullece de mantener relaciones amistosas con Putin, no dio más detalles.

El máximo responsable de seguridad ruso, Dmitri Medvédev, rechazó las críticas de Trump.

"Respecto a las palabras de Trump sobre Putin 'jugando con fuego' y 'cosas realmente malas' que le ocurren a Rusia. Solo sé de una cosa REALMENTE MALA: la Tercera Guerra Mundial. Espero que Trump lo entienda", escribió Medvédev en inglés en la red social X.

La explosión de Trump en las redes sociales el martes coincide con otro revés para Kiev en el campo de batalla, que perdió cuatro pueblos en la región nororiental ucraniana de Sumy.

Trump se ha abstenido hasta ahora de imponer nuevas sanciones importantes contra Rusia, aunque funcionarios estadounidenses dicen que se ha preparado un paquete de sanciones en caso de que así lo decida.

Trump también está siendo presionado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que aumente la ayuda militar a Ucrania.

Los avances rusos se dan después de algunos de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde que Rusia comenzó la guerra a gran escala a principios de 2022, aunque el nivel se redujo notablemente durante la noche del lunes al martes.

Ucrania también ha disparado decenas de aviones no tripulados de largo alcance hacia Rusia en los últimos días, lo que obligó a algunos aeropuertos de Moscú a cerrar temporalmente.

El gobernador de Sumy, Oleh Hryhorov, escribió en Facebook que los pueblos de Novenke, Basivka, Veselivka y Zhuravka habían sido ocupados por Rusia, aunque los residentes habían sido evacuados hacía tiempo. (Reporte de Rami Ayyub; edición en español de Javier López de Lérida)