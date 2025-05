Putin está jugando con fuego, dice Donald Trump

27 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su par ruso, Vladimir Putin, está "jugando con fuego".

Los recientes comentarios de Trump se conocen después de algunos de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde que comenzó la guerra a gran escala de Rusia a principios de 2022.

"Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya le habrían sucedido a Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego!", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

(Reporte de Rami Ayyub; edición en español de Javier López de Lérida)