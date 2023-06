Putin evalúa si rusia debería intentar nuevamente tomar kiev

Por Guy Faulconbridge y Vladimir Soldatkin

MOSCÚ, 13 jun (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que cualquier nueva movilización dependerá de lo que Rusia quiera conseguir en la guerra de Ucrania, añadiendo que se enfrenta a una pregunta que sólo él podía responder: ¿debería Rusia intentar de nuevo tomar Kiev?

Más de 15 meses después de que Putin envió sus tropas a Ucrania, las fuerzas rusas y ucranianas siguen luchando con artillería, tanques y aviones no tripulados en un frente de 1.000 kilómetros, aunque muy lejos de la capital, Kiev.

Utilizando la palabra "guerra" en varias ocasiones, Putin lanzó un aluvión de advertencias a Occidente, sugiriendo que Rusia podría tener que imponer un "cordón sanitario" en Ucrania para evitar que ataque a Rusia y afirmando que Moscú está considerando abandonar el acuerdo de cereales del Mar Negro.

Según indicó, Rusia no tiene necesidad de una ley marcial nacional y seguirá respondiendo a las violaciones de sus líneas rojas. Agregó que muchos en Estados Unidos no quieren una Tercera Guerra Mundial, pero indicó que Washington dio la impresión de que no teme una escalada.

No obstante, su comentario más desconcertante fue sobre Kiev, que las fuerzas rusas intentaron capturar -y fracasaron- apenas unas horas después de que Putin ordenó la entrada de tropas en Ucrania el 24 de febrero del año pasado.

"¿Debemos volver allí o no? ¿Por qué hago una pregunta tan retórica?", dijo Putin a 18 corresponsales de guerra y blogueros rusos en el Kremlin.

"Sólo yo mismo puedo responder a esto", afirmó. Sus comentarios sobre Kiev -durante varias horas respondiendo a preguntas- fueron emitidos por la televisión estatal rusa.

Las tropas rusas fueron derrotadas en Kiev y finalmente se retiraron a una franja de terreno en el este y el sur de Ucrania que Putin declaró que ahora son parte de Rusia. Ucrania afirma que no descansará hasta que todos los soldados rusos sean expulsados de su territorio.

En septiembre, Putin anunció una "movilización parcial" de 300.000 reservistas, lo que desencadenó un éxodo de al menos otros tantos rusos que intentaron eludir el servicio militar obligatorio marchándose a repúblicas de la antigua Unión Soviética.

Preguntado por el corresponsal de guerra de la televisión estatal Alexander Sladkov, Putin respondió: "Hoy no es necesario".

Sin embargo, el líder supremo ruso no fue muy categórico, indicando que depende de lo que Moscú quiera conseguir y señalando que algunas figuras públicas creen que Rusia necesita 1 millón o, incluso, 2 millones más de hombres de uniforme. "Depende de lo que queramos", comentó.

Aunque Rusia controla ahora alrededor del 18% del territorio ucraniano, la guerra ha puesto de relieve las fisuras de las otrora poderosas fuerzas armadas rusas y el enorme costo humano de librar batallas urbanas como la de Bajmut, una pequeña ciudad del este.

(Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)

