Putin evita cuestionar la cumbre con Trump en Alaska, que sigue valorando "positivamente"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este viernes que su Gobierno sigue valorando "positivamente" los resultados obtenidos en la cumbre de Alaska con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las dudas deslizadas en los últimos días por varios altos cargos rusos.

Putin, que ha participado en Tayikistán en una reunión de la Comunidad de Estados Independientes, ha explicado que ya ha podido hablar con varios de los líderes presentes sobre los resultados de la cumbre con Trump en relación al conflicto desatado en Ucrania, según agencias oficiales.

En este sentido, ha recalcado que Moscú sigue trabajando en una solución sobre la base de las cuestiones debatidas el pasado 15 de agosto, pese a que casi han pasado dos meses y las autoridades rusas no han realizado concesión alguna ni a Washington ni a Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, también ha insistido en la supuesta "determinación" rusa para alcanzar una "resolución pacífica" del conflicto. Cree que el "impulso" de la cita de Alaska "sigue vivo" y confía en que continúe, habida cuenta de la "voluntad política" que le presupone a Trump.

"Estamos llenos de optimismo", pero "en relación al comportamiento del régimen de Kiev, vemos cosas que no progresan", ha lamentado Peskov en una entrevista televisada.