Putin exige que Ucrania ceda el Dombás, no entre a la OTAN y no haya tropas occidentales: fuentes

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 21 ago (Reuters) - Vladimir Putin exige que Ucrania ceda toda la región oriental de Dombás, renuncie a sus ambiciones de entrar en la OTAN, se mantenga neutral y mantenga a las tropas occidentales fuera del país, dijeron a Reuters tres fuentes conocedoras de las ideas del Kremlin.

El presidente ruso se reunió con Donald Trump en Alaska el viernes para la primera cumbre entre Rusia y Estados Unidos en más de cuatro años y pasó casi toda su reunión a puerta cerrada de tres horas discutiendo cómo podría ser un compromiso sobre Ucrania, según las fuentes que solicitaron el anonimato para discutir asuntos sensibles.

En un discurso posterior junto a Trump, Putin dijo que era de esperar que la reunión abriera el camino hacia la paz en Ucrania, pero ninguno de los dos líderes dio detalles sobre lo que habían discutido.

En la información rusa más detallada hasta la fecha sobre la oferta de Putin en la cumbre, Reuters pudo esbozar el marco de lo que al Kremlin le gustaría ver en un posible acuerdo de paz para poner fin a una guerra en la que han muerto y han sido heridas cientos de miles de personas.

En esencia, según las fuentes rusas, Putin ha transigido en las demandas territoriales que expuso en junio de 2024, que exigían que Kiev cediera la totalidad de las cuatro provincias que Moscú reclama como parte de Rusia: Dontesk y Luhansk en el este de Ucrania -que conforman el Donbas- más Jersón y Zaporiyia en el sur.

Kiev rechazó esas condiciones por considerarlas equivalentes a una rendición.

En su nueva propuesta, el presidente ruso ha mantenido su exigencia de que Ucrania se retire completamente de las partes del Donbás que aún controla, según las tres fuentes.

A cambio, sin embargo, Moscú detendría las actuales líneas del frente en Zaporiyia y Jersón, añadieron.

Rusia controla alrededor del 88% del Donbás y el 73% de Zaporiyia y Jersón, según estimaciones estadounidenses y datos de fuentes abiertas.

Moscú también está dispuesto a entregar las pequeñas partes de las regiones ucranianas de Jarkov, Sumy y Dnipropetrovsk que controla como parte de un posible acuerdo, dijeron las fuentes.

Putin también se aferra a sus anteriores exigencias de que Ucrania renuncie a sus ambiciones en la OTAN y de que la alianza militar liderada por Estados Unidos se comprometa de forma jurídicamente vinculante a no expandirse más hacia el este.

También a limitar el Ejército ucraniano y a acordar que no se desplegarán tropas occidentales sobre el terreno en Ucrania como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz, dijeron las fuentes.

Las dos partes siguen muy distanciadas, más de tres años después de que Putin ordenó la entrada de miles de tropas rusas en Ucrania en una invasión a gran escala que siguió a la anexión de la península de Crimea en 2014 y a los largos combates en el este del país entre los separatistas respaldados por Rusia y las tropas ucranianas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre las propuestas.

El presidente Volodímir Zelenski ha rechazado en repetidas ocasiones la idea de retirarse del territorio ucraniano reconocido internacionalmente como parte de un acuerdo, y ha afirmado que la región industrial de Dombás sirve de fortaleza que frena los avances rusos hacia el interior de Ucrania.

"Si estamos hablando simplemente de retirarnos del este, no podemos hacerlo", dijo a periodistas en declaraciones publicadas por Kiev el jueves. "Es una cuestión de supervivencia de nuestro país, que implica las líneas defensivas más fuertes".

El ingreso en la OTAN, por su parte, es un objetivo estratégico consagrado en la Constitución del país y que Kiev considera su garantía de seguridad más fiable. Zelenski afirmó que no corresponde a Rusia decidir sobre el ingreso en la alianza.

La Casa Blanca y la OTAN no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre las propuestas rusas. (Reporte de Guy Faulconbridge; edición en español de Javier López de Lérida)