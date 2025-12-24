Putin ha sido informado de las propuestas de EEUU para el plan de paz en Ucrania, según el Kremlin

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 24 dic (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido informado de los contactos mantenidos con los enviados del presidente Donald Trump sobre las propuestas estadounidenses para un posible acuerdo de paz en Ucrania y Moscú formulará ahora su posición, según ha informado el Kremlin este miércoles.

Trump, que quiere ser recordado como un pacificador, se ha quejado repetidamente de que poner fin a la guerra de Ucrania —la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial— ha sido el objetivo de política exterior más esquivo de su presidencia.

A Ucrania y a sus aliados europeos les preocupa que Trump pueda vender a Ucrania y dejar que las potencias europeas paguen la factura de mantener a una Ucrania devastada después de que las fuerzas rusas tomaran entre 12 y 17 kilómetros cuadrados de Ucrania al día en 2025.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el enviado Kirill Dmitriev había informado a Putin sobre el viaje a Miami para los contactos con los enviados de Trump.

Sin embargo, Peskov se negó a pronunciarse sobre la reacción de Rusia a las propuestas, o el formato exacto de los documentos, diciendo que el Kremlin no iba a comunicarse a través de los medios de comunicación.

"Todos los parámetros principales de la posición de la parte rusa son bien conocidos por nuestros colegas de Estados Unidos", dijo Peskov a los periodistas.

"Ahora nos proponemos formular nuestra posición sobre la base de la información que recibió el jefe de Estado y continuar nuestros contactos en un futuro muy próximo a través de los canales existentes que funcionan actualmente."

Putin ha dicho en las últimas semanas que sus condiciones para la paz son que Ucrania ceda los cerca de 5.000 kilómetros cuadrados del Dombás que aún controla y que Kiev renuncie oficialmente a su intención de unirse a la alianza militar de la OTAN. Preguntado por el formato de los documentos traídos a Moscú por Dmitriev desde Miami, Peskov dijo que no era apropiado hablar de ello a los medios de comunicación.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en declaraciones a la prensa publicadas por su oficina el miércoles, que las delegaciones ucraniana y estadounidense se habían acercado a la conclusión de un plan de 20 puntos en las conversaciones mantenidas durante el fin de semana en Miami.

Sin embargo, Zelenski afirmó que Ucrania y Estados Unidos no habían encontrado un terreno común en cuanto a la exigencia de que Ucrania ceda las partes del Dombás que aún controla, ni sobre el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas. (Reporte de Dmitry Antonov; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Tomás Cobos)