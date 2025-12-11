Putin habla con Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

"Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

Maduro, un fiel aliado de Putin, anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

El gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano.

El dirigente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio web Politico.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe desde este verano.

Pero la incautación del petrolero constituye una novedad en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

