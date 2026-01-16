Putin habla con Netanyahu y Pezeshkian de Irán y dice que Rusia está dispuesta a mediar

MOSCÚ, 16 ene (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, abordó la situación en Irán en sendas llamadas telefónicas el viernes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y dijo que Moscú estaba dispuesto a mediar en la región, informó el Kremlin.

Teherán ha reprimido duramente las protestas a nivel nacional que estallaron a finales del mes pasado, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a advertir que podría intervenir. El año pasado, Israel y Estados Unidos bombardearon sitios nucleares iraníes, e Irán libró una guerra de 12 días con Israel.

Rusia ha buscado estrechar lazos con Irán desde el inicio de su guerra en Ucrania, y Putin firmó el año pasado un pacto de asociación estratégica de 20 años con Pezeshkian.

En la conversación con Netanyahu, el Kremlin dijo que Putin expuso ideas para impulsar la estabilidad en Oriente Próximo y expresó la voluntad de Rusia de "continuar sus esfuerzos de mediación y promover un diálogo constructivo con la participación de todos los Estados interesados".

El Kremlin dijo que facilitaría más tarde un resumen de la llamada con Pezeshkian.

Cualquier amenaza a la supervivencia de los dirigentes iraníes supondría una seria preocupación para Moscú, 13 meses después de que perdiera otro aliado clave en Oriente Próximo con el derrocamiento del presidente sirio, Bahar al-sad. A principios de este mes, otro aliado ruso, el presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado por Estados Unidos y trasladado a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico.

Preguntado por el apoyo que Rusia podría prestar a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "Rusia ya está prestando ayuda no solo a Irán, sino a toda la región, y a la causa de la estabilidad y la paz regionales. Esto se debe en parte a los esfuerzos del presidente por ayudar a rebajar las tensiones".

Las potencias occidentales acusan a Irán de tener una agenda clandestina para desarrollar armas nucleares, algo que Teherán niega. Rusia afirma que apoya el derecho de Irán a la energía nuclear con fines pacíficos. (Información de Dmitry Antonov, Ksenia Orlova y Lucy Papachristou; redacción de Mark Trevelyan; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)