Putin, impertérrito ante Trump, seguirá luchando y podría tomar más de Ucrania

Por Guy Faulconbridge y Darya Korsunskaya

MOSCÚ, 15 jul (Reuters) - El presidente Vladimir Putin tiene la intención de seguir luchando en Ucrania hasta que Occidente se comprometa con sus términos de paz, sin inmutarse por las amenazas de Donald Trump de endurecer las sanciones, y sus demandas territoriales pueden ampliarse a medida que avanzan las fuerzas rusas, dijeron tres fuentes cercanas al Kremlin. Putin, que ordenó la entrada de tropas rusas en Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de enfrentamientos en el este del país entre los separatistas apoyados por Rusia y las tropas ucranianas, cree que la economía de Rusia y su ejército son lo suficientemente fuertes como para capear cualquier medida adicional de Occidente, dijeron las fuentes.

Trump expresó el lunes su frustración por la negativa de Putin a acordar un alto el fuego y anunció una oleada de suministros de armas a Ucrania, incluidos sistemas de misiles tierra-aire Patriot.

También amenazó con nuevas sanciones a Rusia a menos que se alcanzara un acuerdo de paz en un plazo de 50 días. Las tres fuentes rusas, familiarizadas con el pensamiento de alto nivel del Kremlin, dijeron que Putin no detendrá la guerra bajo la presión de Occidente y cree que Rusia -que ha sobrevivido a las sanciones más duras impuestas por Occidente- puede soportar más dificultades económicas, incluida la amenaza de aranceles estadounidenses dirigidos a los compradores de petróleo ruso. "Putin cree que nadie se ha comprometido seriamente con él sobre los detalles de la paz en Ucrania -incluidos los estadounidenses-, por lo que continuará hasta que consiga lo que quiere", dijo una de las fuentes a Reuters bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación. A pesar de varias llamadas telefónicas entre Trump y Putin, y de las visitas a Rusia del enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el líder ruso cree que no ha habido discusiones detalladas sobre las bases de un plan de paz, dijo la fuente. "Putin valora la relación con Trump y tuvo buenas discusiones con Witkoff, pero los intereses de Rusia están por encima de todo", agregó la persona. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia. Las condiciones de Putin para la paz incluyen una promesa jurídicamente vinculante de que la OTAN no se expandirá hacia el este, la neutralidad de Ucrania y los límites de sus fuerzas armadas, la protección de los rusoparlantes que viven allí y la aceptación de las ganancias territoriales de Rusia, dijeron las fuentes. También está dispuesto a debatir una garantía de seguridad para Ucrania en la que participen las principales potencias, aunque no está nada claro cómo funcionaría, dijeron las fuentes. El presidente Volodímir Zelenski ha declarado que Ucrania nunca reconocerá la soberanía de Rusia sobre sus regiones conquistadas y que Kiev conserva el derecho soberano a decidir si desea ingresar en la OTAN. Su oficina no respondió a una petición de comentarios para este artículo.

Sin embargo, una segunda fuente familiarizada con el pensamiento del Kremlin dijo que Putin consideraba los objetivos de Moscú mucho más importantes que cualquier posible pérdida económica derivada de la presión occidental, y que no le preocupaban las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a China e India por comprar petróleo ruso.

Dos de las fuentes afirmaron que Rusia lleva las de ganar en el campo de batalla y que su economía, orientada a la guerra, está superando la producción de la alianza liderada por Estados Unidos, la OTAN, en municiones clave, como proyectiles de artillería.

Rusia, que ya controla casi una quinta parte del territorio ucraniano, ha avanzado unos 1415 kilómetros cuadrados en los últimos tres meses, según datos de DeepStateMap, un mapa de inteligencia de código abierto sobre el conflicto.

"El apetito viene con la comida", dijo la primera fuente, lo que significa que Putin podría buscar más territorio a menos que se detuviera la guerra. Las otras dos fuentes confirmaron lo mismo de forma independiente.

Rusia controla actualmente Crimea, que se anexionó en 2014, además de toda la región oriental de Luhansk, más del 70% de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, y fragmentos de las regiones de Járkiv, Sumy y Dnipropetrovsk. La posición pública de Putin es que esas cinco primeras regiones -Crimea y las cuatro regiones del este de Ucrania- forman ahora parte de Rusia y Kiev debe retirarse antes de que pueda haber paz.

Putin podría seguir luchando hasta que las defensas de Ucrania se derrumben y ampliar sus ambiciones territoriales para incluir más partes de Ucrania, dijeron las fuentes.

"Rusia actuará en función de la debilidad de Ucrania", dijo la tercera fuente, añadiendo que Moscú podría detener su ofensiva tras conquistar las cuatro regiones orientales de Ucrania si encuentra una dura resistencia. "Pero si cae, habrá una conquista aún mayor de Dnipropetrovsk, Sumy y Járkiv".

(Reportaje de Guy Faulconbridge y Darya Korsunskaya; Edición de Daniel Flynn, Editado en español por Juana Casas)