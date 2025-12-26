Putin indica que Rusia podría estar abierta al canje de territorios para acordar la paz con Ucrania

MOSCÚ, 26 dic (Reuters) -

El presidente Vladimir Putin dijo a algunos de los principales empresarios de Rusia que podría estar abierto a intercambiar parte del territorio controlado por las fuerzas rusas en Ucrania, pero que quería todo el Dombás, informó el periódico Kommersant.

Andrei Kolesnikov, corresponsal en el Kremlin del Kommersant, uno de los principales periódicos rusos, dijo que Putin informó a los principales empresarios sobre los detalles del plan en una reunión nocturna en el Kremlin el 24 de diciembre.

"Vladimir Putin afirmó que la parte rusa sigue dispuesta a hacer las concesiones que hizo en Anchorage. En otras palabras, que 'el Dombás es nuestro'", informó Kommersant.

En esencia, Putin quiere todo el Dombás, pero fuera de esa zona "no se descarta un intercambio parcial de territorios por parte rusa", escribió Kolesnikov en el periódico.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en declaraciones a la prensa publicadas por su oficina el miércoles, dijo que las delegaciones ucraniana y estadounidense se habían acercado a la finalización de un plan de 20 puntos en las conversaciones del fin de semana en Miami.

Sin embargo, Zelenski dijo que Ucrania y Estados Unidos no habían encontrado un terreno común en las demandas de que Ucrania ceda las partes del Dombás que todavía controla, o sobre el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, que está controlada por las fuerzas rusas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido en repetidas ocasiones poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner han estado negociando con Rusia, Ucrania y las potencias europeas.

No se han revelado todos los detalles de las propuestas estadounidenses, aunque responsables rusos se han referido repetidamente a "entendimientos" no especificados alcanzados entre Putin y Trump en una cumbre en Anchorage, Alaska, en agosto.

RUSIA EXIGE EL DOMBÁS

Rusia controla toda Crimea, que se anexionó en 2014, cerca del 90% del Dombás, el 75% de las regiones de Zaporiyia y Jersón, y franjas de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk, según estimaciones rusas.

Putin dijo el 19 de diciembre que, en su opinión, un acuerdo de paz debería basarse en los principios de las condiciones que estableció en 2024: la retirada de Ucrania de todo el Dombás y de las regiones de Zaporiyia y Jersón, y la renuncia oficial de Kiev a su objetivo de ingresar en la OTAN.

Según Kommersant, Putin también planteó la cuestión de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa, en su reunión con empresarios.

Putin, según Kommersant, dijo que se estaba discutiendo la gestión conjunta ruso-estadounidense de la central nuclear.

Putin también dijo que Estados Unidos había expresado su interés en la minería de criptomonedas cerca de la planta y que la planta debería utilizarse para abastecer parcialmente a Ucrania, dijo Kommersant.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 en lo que el Kremlin dice que es una "operación militar especial". (Reporte de Guy Faulconbridge; Edición de Michael Perry; editado en español por Tomás Cobos)