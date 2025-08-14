Putin insinúa que Rusia y EEUU podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares

MOSCÚ, 14 ago (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que el Gobierno estadounidense estaba haciendo "esfuerzos sinceros" para resolver el conflicto en Ucrania y sugirió que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares. En una reunión en el Kremlin con los máximos responsables militares y civiles rusos, Putin dijo que les informaba de la situación de las negociaciones sobre Ucrania con Estados Unidos y de las conversaciones bilaterales con Kiev.

"Me gustaría informarles de la fase en la que nos encontramos con el actual Gobierno estadounidense, que, como todo el mundo sabe, está realizando, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener los combates, poner fin a la crisis y alcanzar acuerdos de interés para todas las partes implicadas en este conflicto", declaró Putin.

Putin dijo que las conversaciones con Estados Unidos tenían como objetivo crear "las condiciones de paz a largo plazo entre nuestros países, en Europa y en el mundo en su conjunto, si alcanzamos acuerdos en el ámbito del control de armas estratégicas ofensivas en las próximas etapas".

Putin tiene previsto celebrar el viernes una cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

Rusia y Estados Unidos poseen con diferencia los mayores arsenales de armas nucleares del mundo.

El último pilar que queda del control de armas nucleares entre ambos países es el Tratado de Nueva Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), que expira el 5 de febrero de 2026. (Información de Reuters; información de Guy Faulconbridge; edición de Andrew Osborn; editado en español por Irene Martínez)