El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo este jueves comentarios sarcásticos sobre las declaraciones de su par estadounidense, Joe Biden, que lo trató de "hijo de puta loco".

Putin, que aseguró que consideraba que la reelección de Biden sería mejor para Rusia que el retorno al poder de Donald Trump, comentó en una entrevista televisiva: "[Biden] evidentemente no puede decirme: Volodia, bien hecho, gracias [por el apoyo], me has ayudado mucho".

Biden profirió sus insultos el miércoles en un acto público de recaudación de fondos en California.

"Tenemos un hijo de puta loco como ese tipo Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima", dijo Biden en el evento en San Francisco, al que asistió un reducido grupo de periodistas.

En inglés, Biden utilizó las tres letras "SOB", abreviatura de "son of a bitch", insulto que puede traducirse al español como "hijo de puta".

La explosión de lenguaje duro de Biden sigue a otras ocasiones en las que ha llamado "carnicero" y "criminal de guerra" al presidente ruso, que ordenó la invasión de Ucrania en 2022.

El portavoz del Kremlin calificó de "inmensa vergüenza" las declaraciones del miércoles.

"Es una inmensa vergüenza para (...) Estados Unidos. Si el presidente de este país utiliza este léxico, es inevitablemente vergonzoso", declaró el portavoz, Dmitri Peskov.

