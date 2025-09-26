Putin llama a replantear las relaciones de Rusia con la OSCE

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que revisará el actual marco de relación del país con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OCDE), ya que considera que no está contribuyendo a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos rusos.

Putin ha respondido a una petición expresa de la presidenta de la Comisión Electoral, Ella Pamfilova, que ha criticado en concreto a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la OCDE. "¿Los necesitamos? ¿Por qué pagamos cuotas? No protegen nuestros derechos en absoluto", ha esgrimido, poniendo de ejemplo que no hubiese autorizado la presencia de observadores rusos en la misión desplegada para los comicios de este domingo en Moldavia.

En este sentido, considera que la participación rusa de alguna manera "legitima" las conclusiones que puedan partir de este organismo, por lo que ha exhortado al Gobierno a "reconsidera" si es conveniente formar parte de un bloque que "se ha desacreditado a sí mismo por completo", informa la agencia de noticias TASS.

"Tienes razón. Es absurdo que les hayamos dado todas las oportunidades posibles y no haya ocurrido nada", ha respondido Putin, que ha prometido estudiar la propuesta y consultar tanto con el Ministerio de Exteriores y las dos cámaras del Parlamento. "Lo hablaremos y pensaremos en ello", ha agregado.

El mandatario ruso, en cambio, ha aprovechado para defender la estabilidad política, dado que "en estos momentos, es dos o tres veces más importante que nunca". Así, considera "vital" que la situación política interna sea estable, un argumento al que ya había recurrido antes para justificar las reformas que le permitirán seguir en el Kremlin hasta el año 2036.