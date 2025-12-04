Putin llega a Nueva Delhi en visita de Estado para fortalecer lazos entre Rusia e India

NUEVA DELHI (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin aterrizó en India el jueves en una visita de estado destinada a fortalecer los lazos bilaterales y económicos entre los dos países.

El primer ministro indio Narendra Modi recibió al líder ruso en un aeropuerto de Nueva Delhi, dándole un abrazo de oso y un apretón de manos firme con el entusiasmo de un viejo amigo.

Modi será el anfitrión de Putin para una cena privada esta noche en su residencia oficial decorada.

El viernes, los dos líderes mantendrán conversaciones como parte de la 23ª Cumbre India-Rusia y discutirán el fortalecimiento de la cooperación económica, principalmente en defensa, energía y la movilidad de mano de obra calificada.

La visita de Putin se produce en un momento sensible de la política global, cuando hay un renovado impulso por parte de Estados Unidos para un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. La visita pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi para equilibrar las relaciones con Moscú y Washington mientras la guerra en Ucrania, que lleva casi cuatro años, continúa.

Putin visitó India por última vez en 2021. Modi estuvo en Moscú el año pasado, y los dos líderes se reunieron brevemente en septiembre en China durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.