Putin, 'los soldados cumplen una misión sagrada al defender a Rusia"

"Hoy, declaró Putin, dirigiéndose a los presentes tras el servicio, celebramos la maravillosa y luminosa fiesta de la Natividad de Cristo. Y muy a menudo invocamos al Señor Salvador, porque vino a la Tierra para salvar a todos los hombres. Y así, los soldados, los soldados de Rusia, siempre como comisionados por el Señor, llevan a cabo esta misma misión: defender la patria, salvar a la nación y a su pueblo".

El Kremlin publicó un vídeo de Putin durante la misa, celebrada en la Iglesia del Gran Mártir Jorge el Victorioso. Las imágenes muestran al presidente persignándose varias veces junto a otros presentes: algunos niños a su lado y, detrás de él, soldados uniformados y mujeres con la cabeza cubierta. (ANSA).